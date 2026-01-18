Nuuk (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr zieht ein positives Fazit nach dem Erkundungseinsatz in Grönland.

"Die Zusammenarbeit hier mit den dänischen Kameraden war äußerst positiv und konstruktiv gewesen. Wir haben jegliche Unterstützung hier in diesem kurzen Zeitfenster bekommen, die wir uns auch nur hätten erdenken können", sagte Oberstleutnant Peter Mielewczyk, Sprecher der Erkundungsmission, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben) am Flughafen im grönländischen Nuuk.

Den Auftrag, im Rahmen von Übungs- und Ausbildungsvorhaben Erkundungen durchzuführen, habe man abgeschlossen. Mit den anderen Nationen, darunter Frankreich, den Niederlanden und Island, habe ein reger Austausch stattgefunden, sagte Mielewczyk. Nun gehe es zurück nach Deutschland, dann werde man mögliche Optionen mit Blick darauf besprechen, wie es nun weitergehe.

Positiv sei auch der Kontakt mit den Grönländern gewesen, sagte der Oberstleutnant. Zwar hätten keine direkten Gespräche stattgefunden, aber man sei in der Öffentlichkeit sichtbar gewesen. "Es wurde gewunken, wir haben natürlich auch zurückgewunken", sagte Mielewczyk.