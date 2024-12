Buschmann wirbt für Schwarz-Gelb nach Neuwahl

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ex-Justizminister Marco Buschmann (FDP) reagiert gelassen auf Kritik aus der Union an seiner Partei und wirbt für ein schwarz-gelbes Bündnis nach der Bundestagswahl.

„Der Chef des Arbeitnehmerflügels der Union, Herr Radtke, gehört zum sozialdemokratischsten Teil der Union“, sagte Buschmann der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabae). „Er sehnt sich nach einer Großen Koalition. Das ist bekannt“, so Buschmann. „Die reformorientierten Kräfte in der Union jedoch wissen: Eine Politik, die dem Land Wachstum zurückbringt, Wohlstand sichert und für solide Finanzen sorgt, lässt sich nur in einem Bündnis aus Union und FDP verwirklichen“, sagte Buschmann.

Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, hatte zuvor die FDP kritisiert. „Ich kann die schwarz-gelbe Romantik in keiner Weise nachvollziehen“, hatte er dem „Stern“ gesagt. Die CDU habe keine Stimme zu verschenken, „schon gar nicht an eine völlig unzuverlässige Lindner-FDP“.