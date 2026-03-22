Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Sebastian Kehl ist nicht länger Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der Bundesligist teilte am Sonntag überraschend mit, dass sich die Geschäftsführung und Kehl "einvernehmlich" auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt hätten.

"In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist", sagte Sportgeschäftsführer Lars Ricken. Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, habe man sich auf eine sofortige Beendigung von Kehls Tätigkeit verständigt.

Seit 2018 war Kehl vier Jahre Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, dem in dieser Zeit 2021 der DFB-Pokalsieg gelang. Im Sommer 2022 übernahm der ehemalige BVB-Profi den Posten des Sportdirektors und stand mit den Schwarzgelben 2024 im Finale der Champions League.