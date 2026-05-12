Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Beratungen im Koalitionsausschuss hat Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa die Bundesregierung aufgerufen, die Bürger bei den Sozialbeiträgen zu entlasten.

"Mit steigenden Energiepreisen und steigenden Beiträgen zu den Sozialversicherungen schrumpft das verfügbare Einkommen der Haushalte unmittelbar", sagte Welskop-Deffaa den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Im Bundeshaushalt brauche es ausreichend Mittel, um diese Belastungen abpuffern zu können.

Die Caritas-Präsidentin forderte, dass "endlich die nicht beitragsgedeckten Kosten in den Sozialversicherungen, die fälschlich den Beitragszahlern aufgebürdet werden, vom Bund übernommen werden". Das fange bei den Krankenversicherungsbeiträgen für Bürgergeldempfänger an und höre bei der Erstattung der Coronakosten an die Pflegeversicherung nicht auf.

Die Spitzenvertreter von Union und SPD kommen am Dienstag zum Koalitionsausschuss zusammen. Nach dem Scheitern der Entlastungsprämie im Bundesrat wollen sie über andere Möglichkeiten beraten, die Bürger zu entlasten.