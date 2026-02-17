Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann prophezeit Parteichef Friedrich Merz beste Voraussetzungen für eine lange politische Karriere. "Er hat`s selber gesagt: Sein Vater ist über 100 Jahre alt, seine Mutter knapp drunter", sagte Linnemann dem "Stern". "Er hat also die Gene, dass er noch sehr lange Politik machen kann."

Der 70 Jahre alte Merz will sich auf dem CDU-Bundesparteitag Ende der Woche erneut zum Parteichef wählen lassen. Eine Debatte über eine erneute Kanzlerkandidatur hält CDU-Generalsekretär allerdings für verfrüht. Auf die entsprechende Frage antwortete Linnemann: "Ich gehe davon aus, aber das ist keine Frage, die sich im Jahr 2026 stellt."

Über einen der möglichen Konkurrenten von Merz für eine erneute Kanzlerkandidatur fand Linnemann lobende Worte: "Ach, ich freue mich immer, wenn Markus Söder bei unseren Sitzungen mit dabei ist", sagte Linnemann. "Dann ist immer auch ein bisschen Spaß in der Bude." Diese Leichtigkeit tue der Politik generell gut.