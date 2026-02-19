Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat die Delegierten des Parteitags der Christdemokraten vor einer Führungsdebatte im Zuge der anstehenden Wiederwahl von Kanzler Friedrich Merz zum Vorsitzenden gewarnt. "Eine Führungsdebatte können wir nicht gebrauchen", sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" angesichts verbreiteter Unzufriedenheit in der Partei mit dem Kanzler und der Koalition.

Auf die Frage, ob er bei der Vorstandswahl an diesem Freitag mit einem Dämpfer für Merz rechne, sagte Radtke: "Ich denke nein. Die CDU ist eine sehr disziplinierte Partei. Es bringt auch nichts, aus einer Laune heraus ein Mütchen am Führungspersonal zu kühlen. Sowas steht anderen Parteien besser zu Gesicht als der CDU."