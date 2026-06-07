Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, dringt auf eine verpflichtende Betriebsrente für alle. Er unterstützt damit einen Vorstoß der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi.

"Um ein Rentenniveau zu sichern, von dem man im Alter in Würde leben und nicht nur überleben kann, wird man die drei Säulen künftig noch vernetzter denken müssen", sagte Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die betriebliche Altersversorgung verpflichtend für alle zu machen, sei daher ein richtiger Schritt. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) sagte, es gebe schon heute hervorragend funktionierende Modelle in der Chemieindustrie und anderen Tarifbereichen, die sicher auch für andere geöffnet werden könnten.

Zuvor hatte Fahimi als zusätzliche Altersversorgung eine verpflichtende Betriebsrente vorgeschlagen, in die auch die Arbeitgeber einzahlen sollten. Die schwarz-rote Regierungskoalition hat sich eine große Rentenreform vorgenommen.