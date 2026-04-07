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    CDU-Arbeitnehmerflügel kritisiert Klingbeils Krisenmanagement » Nachrichten

    News Redaktion
    Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Spritpreise kritisiert der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, das Krisenmanagement von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Die Menschen spüren die Auswirkungen des Iran-Krieges bereits im Geldbeutel", sagte Radtke dem Nachrichtenmagazin Focus. "Lars Klingbeil muss jetzt in die Puschen kommen mit konkreten Vorschlägen, die auch mit der Union schnell umsetzbar sind."

    Der Europapolitiker warnt vor Überlegungen zu einer "Übergewinnsteuer". "Philosophische Betrachtungen über eine europaweite Übergewinnsteuer kann er sich für den nächsten Juso-Bundeskongress aufheben, in der Praxis aber bewirkt diese Steuer nicht viel." Es seien jetzt Maßnahmen nötig, "die schnell und gezielt im Geldbeutel ankommen", mahnt Radtke. "Dazu muss eine Mobilitätsprämie gehören und eine Preisobergrenze für Sprit. Lars Klingbeil muss schnell Vorschläge machen, wie sich das umsetzen lässt."

    Die Hälfte der Bevölkerung habe schließlich keinerlei Ersparnisse. "Es gab mal SPD-Vorsitzende, die das bei ihrer Politik berücksichtigt haben."

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