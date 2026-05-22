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    CDU-Arbeitnehmerflügel weist Kritik an Anti-AfD-Broschüre zurück » Nachrichten

    News Redaktion
    Dennis Radtke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Dennis Radtke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, hat die Kritik der AfD an einer von den Christdemokraten herausgegebenen Infobroschüre über die rechte Partei zurückgewiesen.

    "Dass es für die AfD schmerzhaft ist, öffentlich mit der geballten Wahrheit konfrontiert zu werden, sieht man an der Heftigkeit der Reaktion", sagte Radtke dem "Handelsblatt". Die Broschüre orientiere sich an Original-AfD-Zitaten.

    Einer möglichen Klage sieht Radtke gelassen entgegen. "Solange die AfD nichts zu sagen hat, leben wir in einem Rechtsstaat", sagte er. "Da steht ihnen natürlich der Weg offen, auch zu klagen."

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