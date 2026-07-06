Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der 39. CDU-Bundesparteitag findet 2027 in Frankfurt am Main statt. Man gehe nach 25 Jahren "mal wieder nach Hessen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag in Berlin nach der Sitzung von Vorstand und Präsidium. Der genaue Termin für den Parteitag ist demnach der 18. bis 20. November.

Der Bundesvorstand um Parteichef Friedrich Merz wird sich dann noch nicht einer Wiederwahl stellen müssen. Die letzte Wahl erfolgte erst im Februar diesen Jahres auf dem Parteitag in Stuttgart. Laut CDU-Satzung wird nur in jedem zweiten Kalenderjahr neugewählt, also demnach wieder 2028 - wenn bis dahin nichts dazwischenkommt.