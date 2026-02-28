Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verkehrspolitiker Christoph Ploß (CDU) hat die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im Nahverkehr an Bundesliga-Spieltagen scharf kritisiert.

"Ausgerechnet an einem Bundesliga-Spieltag Hunderttausende Fußballfans sitzen zu lassen, geht gar nicht", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "An Bundesliga-Wochenenden sollte es keine Streiks im Bus- und Bahnverkehr geben."

Fußball bringe Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, so der Bundestagsabgeordnete und Tourismuskoordinator der Bundesregierung. Die Gewerkschaften dürften ihre Forderungen nicht auf dem Rücken der Fußballfans austragen.

Der CDU-Politiker ergänzte, die permanenten Streiks würden nicht nur die Bürger massiv nerven, "sondern sie belasten auch immer stärker die deutsche Volkswirtschaft".