Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU-Spitze hat ihren Plan geändert, sich Ende August zur Präsidiumsklausur in Magdeburg zu treffen. Hintergrund sei ein Wunsch von Ministerpräsident Sven Schulze (CDU), den Fokus auf den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt zu legen, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Parteikreise. Die Parteispitze bestätigte die Absage der Klausur auf Anfrage.

Eigentlich hatte das führende Gremium der CDU die Landeshauptstadt Magdeburg für ihre Tagung ausgewählt. Die Landtagswahl findet am 6. September statt. In aktuellen Umfragen liegt die AfD mit deutlichem Vorsprung vor Schulzes CDU auf Platz eins.

Dem Vernehmen nach gab es im Sachsen-Anhalter Landesverband Bedenken gegen die Klausur der Bundespartei. Angesichts der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) könne ein solches Treffen im Wahlkampf eher schaden, berichtet das Nachrichtenmagazin.

Aus der CDU-Spitze hieß es, man habe volles Verständnis dafür, dass für Sven Schulze im August die Schlussmobilisierung vorgehe, statt interne Gremiensitzungen abzuhalten. Merz werde Schulze aber im Wahlkampf unterstützen. Auch andere Unionspolitiker seien für Wahlkampftermine eingeplant.