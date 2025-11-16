Close Menu

    CDA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, fordert eine Verschiebung der schwarz-roten Rentenreform.

    "Die Situation bei der Rente ist maximal verfahren", sagte der Chef des CDU-Sozialflügels den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Statt weiter Züge aufeinander rasen zu lassen, sollte man besser ein Gesamtpaket im nächsten Jahr anstreben."

    Die Themen armutsfeste Renten und generationengerechte Finanzierung müssten zusammengebracht werden. Das werde "mit Gewalt nicht funktionieren, wenn man sich schon im kleinteiligen Stückwerk verheddert", fügte Radtke mit Blick auf die kontroverse Debatte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union hinzu.

