Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hat sich für längere Arbeitszeiten und einen späteren Renteneintritt ausgesprochen.

Die Deutschen arbeiteten rund 200 Stunden weniger als die Schweizer, sagte Hagel dem "Handelsblatt" und forderte, Anreize für Mehrarbeit zu schaffen, etwa durch steuer- und sozialabgabenfreie Überstunden. Zugleich mahnte er eine Rentenreform an. "Natürlich werden wir aufgrund der steigenden Lebenserwartung irgendwann bis 70 oder länger arbeiten müssen."

Der SPD, dem Koalitionspartner der CDU im Bund, warf Hagel vor, die Wirtschaft zu schädigen. "Die Idee der SPD für eine Erhöhung der Erbschaftsteuer ist Gift für den Standort." Eine Reform der Erbschaftsteuer könne es nur mit einer "Regionalisierung" geben. Damit meint Hagel, dass die Länder den Steuersatz selbst festlegen können. "Das würde es uns erlauben, auf die Belange unserer Mittelständler Rücksicht zu nehmen, und würde den föderalen Wettbewerb zwischen den deutschen Ländern beleben."

Durch die anhaltende Konjunkturkrise sieht der CDU-Politiker die deutsche Wirtschaft in ihrem Kern bedroht. "Wir erleben eine schleichende Deindustrialisierung", sagte Hagel vier Wochen vor der Landtagswahl. Er wolle verhindern, "dass wir das Detroit Europas werden" - eine Anspielung auf den Niedergang der Heimatstadt der US-Autoindustrie. Um die deutsche Industrie vor den "Kampfpreisen" der chinesischen Konkurrenz zu schützen, seien politische Gegenmaßnahmen nötig. "Das umfasst auch eigene europäische Zölle."