Close Menu

    CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg für spätere Rente » Nachrichten

    News Redaktion
    Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hat sich für längere Arbeitszeiten und einen späteren Renteneintritt ausgesprochen.

    Die Deutschen arbeiteten rund 200 Stunden weniger als die Schweizer, sagte Hagel dem "Handelsblatt" und forderte, Anreize für Mehrarbeit zu schaffen, etwa durch steuer- und sozialabgabenfreie Überstunden. Zugleich mahnte er eine Rentenreform an. "Natürlich werden wir aufgrund der steigenden Lebenserwartung irgendwann bis 70 oder länger arbeiten müssen."

    Der SPD, dem Koalitionspartner der CDU im Bund, warf Hagel vor, die Wirtschaft zu schädigen. "Die Idee der SPD für eine Erhöhung der Erbschaftsteuer ist Gift für den Standort." Eine Reform der Erbschaftsteuer könne es nur mit einer "Regionalisierung" geben. Damit meint Hagel, dass die Länder den Steuersatz selbst festlegen können. "Das würde es uns erlauben, auf die Belange unserer Mittelständler Rücksicht zu nehmen, und würde den föderalen Wettbewerb zwischen den deutschen Ländern beleben."

    Durch die anhaltende Konjunkturkrise sieht der CDU-Politiker die deutsche Wirtschaft in ihrem Kern bedroht. "Wir erleben eine schleichende Deindustrialisierung", sagte Hagel vier Wochen vor der Landtagswahl. Er wolle verhindern, "dass wir das Detroit Europas werden" - eine Anspielung auf den Niedergang der Heimatstadt der US-Autoindustrie. Um die deutsche Industrie vor den "Kampfpreisen" der chinesischen Konkurrenz zu schützen, seien politische Gegenmaßnahmen nötig. "Das umfasst auch eigene europäische Zölle."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar