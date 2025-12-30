Close Menu

    Foto: Volker Bouffier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volker Bouffier, bis 2022 hessischer Ministerpräsident und früherer stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, kritisiert Unionsfraktionschef Jens Spahn scharf.

    "Ich bin von Jens Spahn enttäuscht", sagte Bouffier der Wochenzeitung "Die Zeit". Er bezieht sich dabei auf die schlechte Kommunikation innerhalb der Regierungsparteien, etwa vor der Abstimmung über das Rentenpaket: "Die Fraktionsführung der CDU ist nicht gut."

    Außerdem warnte Bouffier seine Partei davor, näher an die AfD heranzurücken: "Es muss immer klar sein: Mit denen haben wir nichts, aber auch gar nichts zu tun." Jedwede Koalition mit der AfD hält er für "grundfalsch". Bouffier sagte der Wochenzeitung: "Die jetzt einfach mal probieren zu lassen, das würde unser Land einer Entwicklung ausliefern, die ich aufs Gröbste schädlich finde."

