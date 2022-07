Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der CDU bröckelt der Widerstand gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. „Wir brauchen jetzt ein Kraftpaket für Energiesicherheit und Klimaschutz“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung der „Bild“ (Samstagausgabe). „Ohne Denkverbote muss alles in den Topf, was uns über den Winter hilft und CO2 spart: Energiesparpakt, Kernenergie, Biomasse-Hochlauf und befristetes Tempolimit.“

Auch Thomas Gebhart, Obmann der CDU/CSU im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, zeigte sich offen für ein Tempolimit von 130 km/h. „Wir können es uns gar nicht leisten, von vornherein aus parteipolitischen Gründen bestimmte Optionen abzulehnen. Für mich bedeutet das auch: ein temporäres Tempolimit von 130 auf Autobahnen“, sagte er der „Bild“.