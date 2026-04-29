Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Fritz Güntzler (CDU), wirbt in der Debatte um eine Reform der Einkommensteuer für mehr Offenheit für Kompromisse.

"Wenn man den Tarif insgesamt glättet und Leistung wieder stärker belohnt, muss man auch offen für Kompromisse sein", sagte Güntzler dem Nachrichtenportal "T-Online" am Mittwoch. Zuvor hatte sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offen dafür gezeigt, die Reichensteuer etwas zu erhöhen.

"Der Bundeskanzler hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir den Tarif insgesamt neu ordnen müssen", sagte Güntzler. Dazu gehöre für die Union an erster Stelle eine spürbare Entlastung der breiten Mitte, die in den vergangenen Jahren besonders stark belastet worden sei. "Die aktuelle Debatte zeigt vor allem eines: Wir brauchen endlich eine umfassende und schlüssige Reform des Einkommensteuertarifs - und keine isolierte Diskussion über einzelne Prozentsätze", sagte er.