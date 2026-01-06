Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsflügel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt den Wechsel in der Leitung des Bundeskanzlerbüros und wertet ihn als wichtigen Impuls für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Der "Bild" (Dienstagsausgabe) sagte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten (CDU): "Diese Personalentscheidung von Friedrich Merz wird sich positiv auf das Wirtschaftswachstum des nächsten Jahres auswirken. Die Berufung des ehemaligen Geschäftsführers des Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum neuen Chef des Kanzlerbüros ist die wichtigste wirtschaftspolitische Nachricht des neuen Jahres."

Merz hatte am Montag bekannt gegeben, dass er seinen bisherigen Büroleiter Jacob Schrot durch den CDU-Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier ersetzt. Wie die "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise schreibt, musste Schrot unter anderem wegen Vorwürfen fehlender Wirtschaftskompetenz seinen Posten räumen. Aus der CDU/CSU-Fraktion hatte es immer wieder Kritik an Schrot gegeben.