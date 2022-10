Pilsen (dts Nachrichtenagentur) – In der Champions League ist am Mittwochabend der FC Bayern als einziges deutsches Team erfolgreich gewesen. Die Münchner gewannen in Gruppe C mit 4:2 gegen Viktoria Pilsen. Sadio Mané (10.), Thomas Müller (14.) und zweimal Leon Goretzka (25. und 35. Minute) besorgten die ersten Treffer, gegen Ende drehte Pilsen dann allerdings überraschend nochmal auf: Adam Vlkanova (62.) und Jan Kliment (75. Minute) hießen die Torschützen, die die Partie für die Bayern aber nicht wirklich gefährlich machten.

Die parallel in Gruppe B ausgetragene Partie Bayer Leverkusen – FC Porto endete 0:3, in Gruppe D gewann Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2.