München (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München hat einen wichtigen Heimsieg in der Champions League eingefahren und sich trotz langer Unterzahl und eines verschossenen Elfmeters mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durchgesetzt und damit das Ticket fürs Achtelfinale dingfest gemacht. Matchwinner war einmal mehr Harry Kane, der beide Treffer erzielte - allerdings auch einen möglichen Hattrick vom Punkt vergab.

Vor rund 21.000 Zuschauern in der aufgrund einer Uefa-Strafe teilweise leeren Allianz Arena übernahmen die Münchner von Beginn an die Spielkontrolle. Der deutsche Rekordmeister ließ Ball und Gegner laufen, tat sich gegen die tief stehenden und diszipliniert verteidigenden Belgier jedoch schwer, klare Torchancen zu kreieren. Union Saint-Gilloise lauerte auf Umschaltmomente und kam in der ersten Halbzeit sogar zur besten Gelegenheit: Promise David scheiterte nach einer Flanke aus kurzer Distanz per Kopf am stark reagierenden Manuel Neuer. Auf der anderen Seite blieb Bayern trotz optischer Überlegenheit vor der Pause ohne Torerfolg, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FCB das Tempo - und wurde früh belohnt. In der 52. Minute führte eine Ecke zur Führung: Michael Olise brachte den Ball scharf vor das Tor, wo Harry Kane am ersten Pfosten lauerte und aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte. Nur wenige Minuten später wurde es noch besser für die Münchner. Kane tauchte erneut frei vor Union-Keeper Kjell Scherpen auf und wurde von diesem klar gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte der englische Torjäger selbst souverän ins rechte untere Eck (55.).

Die Partie schien nun endgültig in Richtung Bayern zu kippen, doch in der 63. Minute kam noch einmal Spannung auf. Min-jae Kim sah nach einem taktischen Foul als letzter Mann seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig vom Platz. Trotz Unterzahl behielten die Münchner jedoch die Kontrolle, da Union Saint-Gilloise aus dem numerischen Vorteil kaum Kapital schlagen konnte.

In der Schlussphase bot sich Kane sogar die Chance auf seinen Dreierpack. Nach Videobeweis entschied der Schiedsrichter in der 80. Minute erneut auf Elfmeter für Bayern, doch diesmal scheiterte der Stürmer am Lattenkreuz. Auch ein Nachschuss blieb ungenutzt. Weitere hochkarätige Möglichkeiten, darunter ein klarer Fehlschuss von Michael Olise nach perfekter Vorarbeit von Kane, ließen die Münchner ebenfalls liegen.

Da die Belgier offensiv kaum noch Akzente setzen konnten, brachte der FC Bayern den Vorsprung souverän über die Zeit. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Erfolg, der die Münchner ihrem Ziel, den direkten Einzug ins Achtelfinale, ein großes Stück näherbringt. Union Saint-Gilloise hingegen musste trotz engagierter Defensivarbeit anerkennen, dass die individuelle Qualität der Bayern letztlich den Ausschlag gab.