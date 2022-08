Istanbul (dts Nachrichtenagentur) – Bayer 04 Leverkusen trifft in der Gruppenphase der UEFA Champions League in der Saison 2022/23 in Gruppe B auf den FC Porto, Atletico Madrid und Club Brügge. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.