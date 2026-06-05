Pjöngjang (dts Nachrichtenagentur) - Chinas Staatspräsident Xi Jinping reist nach Nordkorea. Das meldete am Freitag die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Die Einladung sei durch Kim Jong Un erfolgt, hieß es, also durch den "Obersten Führer", wie er in dem abgeschotteten Land genannt wird. Der Besuch solle demnach am 8. und 9. Juni stattfinden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Staatsbesuche ausländischer Gäste sind in Nordkorea äußerst selten. Xi Jinping war allerdings im Jahr 2019 schon einmal dort.