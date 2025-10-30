Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Ein Jahr nach seinem Abschied vom SC Freiburg schließt Trainer-Legende Christian Streich eine Rückkehr ins Geschäft nicht aus.

„Ich weiß nicht, was ich in ein oder zwei Jahren mache“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. In seinem neuen Leben fehle ihm „am meisten der tägliche Austausch mit den Spielern, den Trainern, den Physios“. Er habe 29 Jahre lang jeden Tag gewusst, was er zu tun habe. „Das ist alles weg. Dieses Gerüst ist abgebaut.“ Streich hat jetzt mehr Zeit fürs Fahrradfahren, er ist jüngst mit dem Rad über die Alpen und bis nach Spanien gefahren.

Zum Ruf des SC Freiburg als linker Club der Bundesliga sagte Streich: „Dieser Verein ist einer, in dem gewisse Werte gelebt werden, seit vielen Jahrzehnten.“ Aber auch der SC sei „voll eingebunden in die Struktur des modernen Fußballs“. Streich sagte, „vor 20 Jahren habe ich noch gedacht, das Geld ruiniert den Fußball“. Heute denke er, „es wird Narben geben“. Aber kaputt gehe dieses Spiel niemals.