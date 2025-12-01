Close Menu

    Chrupalla verspricht Ausschluss von Eichwald aus AfD » Nachrichten

    News Redaktion
    Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, sieht Alexander Eichwald nach seinem Auftritt bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" nicht mehr als AfD-Mitglied.

    "Er ist vor zwei Monaten in die Partei eingetreten, hat wahrscheinlich extra für diesen Auftritt diesen Parteieintritt gewählt und hat dort diese unsägliche Rede gehalten", sagte Chrupalla am Montag im TV-Sender ntv. "Er wird die Partei wieder verlassen. Solche Leute wollen wir nicht in unserer Partei."

    Gegen Eichwald wurde nach seinem viel diskutierten Auftritt am Wochenende ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Er hatte sich mit seiner Rede um einen Posten im Vorstand der frisch gegründeten "Generation Deutschland" beworben.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar