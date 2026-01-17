Close Menu

    Chrupalla will erneut mit Weidel für AfD-Vorsitz kandidieren » Nachrichten

    News Redaktion
    Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Tino Chrupalla will beim kommenden Bundesparteitag erneut mit Alice Weidel als Doppelspitze antreten.

    "Alice Weidel und ich haben die Partei weiter professionalisiert und noch erfolgreicher gemacht", sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla der "Welt am Sonntag". "Diesen Kurs würde ich gerne gemeinsam fortsetzen und werde daher erneut kandidieren. Unsere Doppelspitze hat sich absolut bewährt, unsere Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll."

    Der AfD-Bundesparteitag soll am 4. und 5. Juli in Erfurt stattfinden. Dort soll der Bundesvorstand neu gewählt werden.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar