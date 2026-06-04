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    Citigroup hält KI-Boom trotz wachsender Skepsis für intakt » Nachrichten

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    Logo der Citi-Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Logo der Citi-Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Citigroup-Chefin Jane Fraser hält den Boom rund um sogenannte "Künstliche Intelligenz" (KI) trotz erster Kritik für intakt. Das US-Wachstum wirke "ziemlich robust", mit einer Rezession rechne derzeit niemand, sagte sie dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).

    Zugleich warnte sie vor einer Stimmungswende in der Gesellschaft. "In den USA wächst gerade eine gewisse Skepsis gegenüber KI", sagte Fraser. In Europa spüre sie diese bislang weniger - doch die US-Entwicklung könne ein Vorbote sein.

    Fraser erklärte außerdem, dass der Umbau der Bank zügig vorangehe. Sie verwies auf verbesserte Renditen und stärkeres Wachstum in den Bereichen Services, Markets und Wealth. "Die Leute bei Citi sind heute hungriger als früher. Das gefällt mir", so Fraser.

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