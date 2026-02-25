Bergamo (dts Nachrichtenagentur) - Atalanta Bergamo hat im Rückspiel der Zwischenrunde der Champions League Borussia Dortmund mit 4:1 besiegt und sich damit nach dem 0:2 im Hinspiel noch für das Achtelfinale qualifiziert.

Vor heimischer Kulisse erwischten die Italiener den deutlich besseren Start. Bereits in der 5. Minute brachte Gianluca Scamacca Atalanta mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Davide Zappacosta in der 45. Minute auf 2:0. Nach der Pause legte Mario Pasalic in der 57. Minute das 3:0 nach und drehte damit auch das Gesamtergebnis zugunsten der Gastgeber.

Dortmund stemmte sich in der Schlussphase gegen das Aus. Karim Adeyemi verkürzte in der 75. Minute auf 3:1 und ließ die Gäste nochmals hoffen. In einer turbulenten Nachspielzeit entschied jedoch ein Strafstoß die Partie endgültig: Nach Videobeweis sah Ramy Bensebaini Gelb-Rot (90.+7), zudem wurde Nico Schlotterbeck auf der Bank mit Rot bedacht (90.+8). Lazar Samardzic verwandelte den Elfmeter in der 8. Minute der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand.

Während Atalanta die Partie über weite Strecken kontrollierte und vor allem über die Flügel immer wieder gefährlich wurde, tat sich der BVB im Spiel nach vorn lange schwer. Mehrere Chancen blieben ungenutzt, zudem verhinderten Aluminiumtreffer und Paraden von Torhüter Marco Carnesecchi ein früheres Comeback. Mit dem klaren Heimsieg zieht Atalanta in die nächste Runde ein.