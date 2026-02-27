Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atalanta Bergamo. Bayer Leverkusen muss derweil gegen Arsenal ran.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Für die Norditaliener ist der Rekordmeister bereits der dritte deutsche Gegner im laufenden Wettbewerb. In der K.o.-Phase schaltete Bergamo den BVB aus. Zuvor war Atalanta bereits in der Ligaphase in Frankfurt erfolgreich.

Für Bayer Leverkusen steht mit Arsenal ein echtes Schwergewicht ins Haus. Die Londoner mussten in der aktuellen Champions-League-Saison noch keinen Punkt abgeben. Sollte es den Rheinländern trotzdem gelingen, weiterzukommen, würde im Viertelfinale entweder Bodö/Glimt oder Sporting Lissabon warten. Für die Bayern stünde ein Duell mit Real Madrid oder Manchester City an.

Die weiteren Paarungen: Paris Saint-Germain - FC Chelsea, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool, Newcastle United - FC Barcelona und Atletico Madrid - Tottenham Hotspur.