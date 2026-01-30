Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund trifft in den Play-offs der Champions League auf Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen muss gegen Olympiakos Piräus ran. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Damit bleibt den Bundesligisten ein deutsch-deutsches Duell zunächst erspart. Im Achtelfinale könnte es aber für einen der beiden gegen den FC Bayern München gehen. Der Rekordmeister hatte sich direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Ein Highlight der Play-offs dürfte auch das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid werden. Das gleiche Aufeinandertreffen stand erst am Mittwoch an und endete mit einem dramatischen Tor durch Benfica-Keeper Anatoliy Trubin, wodurch sich die Portugiesen erst fürs Weiterkommen qualifizierten.

Die weiteren Paarungen: Galatasaray Istanbul - Juventus Turin, Qarabag Agdam - Newcastle United, Club Brügge - Atlético Madrid und FK Bodö/Glimt - Inter Mailand.