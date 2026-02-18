Piräus (dts Nachrichtenagentur) - Im Hinspiel der Playoffs zum Achtelfinale der Champions League hat Bayer 04 Leverkusen am Dienstagabend bei Olympiakos Piräus mit 2:0 gewonnen. Beide Treffer erzielte Patrik Schick in der 60. und 63. Minute.

Im Georgios-Karaiskakis-Stadion erwischten die Gastgeber den engagierteren Start. Olympiakos setzte Leverkusen früh unter Druck und kam durch Mehdi Taremi sowie Gelson Martins zu ersten Abschlüssen, die jedoch ihr Ziel verfehlten oder von Bayer-Keeper Janis Blaswich entschärft wurden.

Mit zunehmender Spielzeit fand die Werkself besser in die Partie. Patrik Schick prüfte Konstantinos Tzolakis erstmals ernsthaft, wenig später traf Ibrahim Maza nach Vorarbeit des Tschechen nur die Latte. Auch Ernest Poku ließ eine Großchance ungenutzt.

Kurz vor der Pause jubelten die Griechen vermeintlich: Nach einem Freistoß bugsierte Mehdi Taremi den Ball ins Netz. Nach Überprüfung durch den Videoassistenten wurde der Treffer jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel blieb Olympiakos zunächst aktiv, doch Leverkusen schlug eiskalt zu. In der 60. Minute schloss Patrik Schick einen schnellen Gegenstoß mit einem präzisen Schuss zur 1:0-Führung ab. Nur drei Minuten später erhöhte der Angreifer erneut: Nach einer Ecke von Alex Grimaldo setzte sich Schick am kurzen Pfosten durch und köpfte zum 2:0 ein (63.).

Der Doppelschlag zeigte Wirkung. Olympiakos wirkte verunsichert, während Leverkusen das Tempo kontrollierte und auf weitere Konter lauerte. Rodinei versuchte es per Freistoß, André Luiz aus der Distanz, doch zwingende Chancen auf den Anschluss ergaben sich nicht mehr. Auf der Gegenseite verpasste Schick sogar beinahe seinen dritten Treffer.

In der Schlussphase wechselten beide Trainer mehrfach, am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr. Leverkusen verschafft sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel und wahrt die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.