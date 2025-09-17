Close Menu
    Nachrichten

    Claudia Michelsen findet gesellschaftliche Diskussionen zu eng

    News Redaktion
    Claudia Michelsen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Claudia Michelsen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Schauspielerin Claudia Michelsen (56) empfindet gesellschaftliche Diskussionen als zu eng.

    „Alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird schnell als Verschwörung abgeurteilt“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Sie wünscht sich mehr „Differenzierung“: „Manche Theorien haben sich im Nachhinein tatsächlich als real herausgestellt. Andere sind natürlich klar als Unsinn einzustufen.“

    Sie beklagt, dass in gesellschaftlichen Debatten „Toleranz und Neugier auf andere Haltungen und Meinungen abhandengekommen“ seien.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar