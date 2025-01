Conference League: Heidenheim trifft auf Kopenhagen

Nyon (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Heidenheim trifft in den Play-offs der Conference League auf den FC Kopenhagen. Das ergab am Freitag in Nyon die Auslosung.

Das Hinspiel findet dann am 13. Februar in der dänischen Hauptstadt statt. Eine Woche später gastiert der FCK dann auf der Ostalb.

Heidenheim hatte die Gruppenphase auf Platz 16 abgeschlossen und den direkten Einzug ins Achtelfinale am Donnerstag knapp verpasst. Kopenhagen landete zwei Punkte und zwei Plätze dahinter.

Die Dänen hatten letzte Saison noch in der Champions League gespielt und waren erst im Achtelfinale an Manchester City gescheitert.