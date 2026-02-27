Close Menu

    Mainz-Spieler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FSV Mainz 05 trifft im Achtelfinale der Conference League auf Sigma Olmütz aus Tschechien.

    Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Rheinhessen hatten sich durch eine gute Liga-Phase direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Olmütz rutschte dagegen gerade so in die Play-offs, wo sich die Tschechen gegen Lausanne durchsetzten.

    Die weiteren Paarungen: Alkmaar - Sparta Prag, Lech Posen - Schachtar Donezk, NK Celje - AEK Athen, HNK Rijeka - Racing Straßburg, Samsunspor - Rayo Vallecano, AC Florenz - Rakow Tschenstochau und Crystal Palace - AEK Larnaka.

