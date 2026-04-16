Straßburg (dts Nachrichtenagentur) - Racing Strasbourg hat am Donnerstagabend das Viertelfinal-Rückspiel der Conference League gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 4:0 gewonnen und damit den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel gedreht.

Die Gastgeber übernahmen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend die Kontrolle und gingen in der 26. Minute durch Sebastian Nanasi in Führung. Noch vor der Pause legte Abdoul Ouattara nach (35.), als er eine Flanke von Julio Enciso per Kopf zum 2:0 verwandelte.

Mainz fand offensiv kaum Lösungen und hatte Glück, dass es zur Halbzeit bei diesem Spielstand blieb. Kurz nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die Gäste zwar vorübergehend, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen.

Die Entscheidung fiel dann innerhalb weniger Minuten: Julio Enciso erhöhte in der 69. Minute auf 3:0. Nur fünf Minuten später sorgte Emmanuel Emegha mit einem Kopfball für den Endstand (74.). Zuvor hatte Emegha bereits die Chance, per Elfmeter zu treffen, scheiterte jedoch in der 66. Minute an Mainzer Torhüter Daniel Batz.

In der Schlussphase kontrollierte Strasbourg das Geschehen souverän, während Mainz trotz Bemühungen kaum zu klaren Torchancen kam. Damit ziehen die Franzosen nach einer deutlichen Leistungssteigerung ins Halbfinale ein, während für die Rheinhessen die Europapokalreise endet.