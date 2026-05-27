Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesvorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, warnt vor einem Anstieg der Schwarzarbeit bei weiter steigenden Sozialabgaben. Eine Grenze sei schon weit vor 50 Prozent Sozialabgaben erreicht, sagte Connemann den Sendern RTL und ntv.

Bei 50 Prozent hätte man einen Staat, der dem Grunde nach nicht mehr interessant sei für Arbeitnehmer und Betriebe. Denn dann hätte man eigentlich das Signal, lieber in die Schwarzarbeit zu gehen. Deshalb müssten die Ausgaben jetzt gedämpft und Einnahmen stabilisiert werden. Dazu diene die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse auch mehr gearbeitet werden, so die CDU-Politikerin. Sie kenne Mitarbeiter, die gerne mehr arbeiten würden. "Damit Leistung sich wieder lohnt, müssen wir aber an die Steuern ran." Gerade die Einkommensteuer sei eine Mittelstandssteuer, dort müssten die Impulse so gesetzt werden, dass Mitarbeiter und Unternehmer profitieren könnten.