Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Reifenhersteller Continental plant eine deutliche Erweiterung des Vorstands. Die neue Aufsichtsratschefin Sabrina Soussan treibt die Neuaufstellung des Gremiums voran, berichtet das "Manager Magazin".

Soussan wolle die Spitze unter anderem um drei Regionalvorstände erweitern, schreibt das Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die neuen Mitglieder sollen demnach für die Märkte USA, Asien-Pazifik und EMEA, also Europa, den Nahen Osten und Afrika zuständig sein. Auch die Berufung eines Produktionsvorstands sei im Gespräch. Damit könnte der Vorstand auf bis zu sieben Mitglieder wachsen.

Der Vorstand besteht aktuell aus CEO Christian Kötz, Personalchefin Ulrike Hintze, Finanzvorstand Roland Welzbacher und Conti-Tech-Chef Philip Nelles. Conti-Tech dürfte allerdings in den kommenden Monaten verkauft werden.

Soussan hatte Ende April Wolfgang Reitzle an der Spitze des Aufsichtsrats abgelöst. Formal beschlossen ist der Vorstandsumbau nach Angaben des Unternehmens noch nicht; ein Sprecher verwies darauf, dass die Zusammensetzung des Vorstands Aufgabe des Aufsichtsrats sei und regelmäßig überprüft werde.