Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Der Londoner Premier-League-Club Crystal Palace hat das Finale der Uefa Conference League gegen Spaniens Rayo Vallecano mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Jean-Philippe Mateta in der 51. Minute. Nach einem Schuss von Wharton konnte der Torhüter Batalla den Ball nur abprallen lassen, und Mateta nutzte die Gelegenheit, um aus kurzer Distanz zu treffen.

Das Spiel begann mit einer intensiven Anfangsphase, in der beide Mannschaften defensiv stabil standen. Crystal Palace zeigte sich zunächst etwas mutiger und suchte häufiger den Weg nach vorne. Rayo Vallecano brauchte etwas Anlaufzeit, fand jedoch im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel. Die größte Chance vor der Pause hatte Crystal Palace, als Mitchell einen Flugkopfball knapp neben den Pfosten setzte.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Rayo Vallecano den Druck, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen herausspielen. Crystal Palace verteidigte geschickt und ließ nur wenige Gelegenheiten zu. Trotz der Bemühungen der Spanier blieb es beim knappen Vorsprung für die Engländer. In der Schlussphase versuchte Rayo Vallecano alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Crystal Palace hielt stand.

Für Crystal Palace-Coach Oliver Glasner war es ein emotionaler Abschied, da er bereits im Januar seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hatte. Mit dem Sieg in der Conference League krönte er seine Amtszeit bei den Eagles und fügte seiner Trainerkarriere einen weiteren europäischen Titel hinzu.

Für Aufsehen hatten im Vorfeld die Fans gesorgt, die in Leipzig teilweise gewalttätig aufeinander losgingen.

Die Uefa Conference League ist hinter der Uefa Champions League und der Uefa Europa League der dritte Kontinentalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Europa. Die höchste deutsche Platzierung hatte in diesem Jahr der FSV Mainz 05 erreicht, der im Viertelfinale gegen Racing Straßburg ausschied.