Close Menu

    CSU kritisiert CDU-Forderung nach Social-Media-Verbot für Kinder » Nachrichten

    News Redaktion
    Instagram-Logo auf einem Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Instagram-Logo auf einem Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU hat die Forderung der Schwesterpartei CDU nach einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche deutlich kritisiert.

    "Symbolpolitik hilft nicht weiter", sagte Generalsekretär Martin Huber dem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). "Wir teilen das Anliegen vieler Eltern, sind aber skeptisch, was ein allgemeines Verbot angeht." Man bleibe "zurückhaltend bei der Frage, ob der Weg eines Social-Media-Verbots zum erwünschten Erfolg führen würde".

    Ganz aufhalten will der kleinste Berliner Koalitionspartner das von CDU und SPD unterstützte Vorhaben zumindest in der Vorbereitung innerhalb der zuständigen Ministerien allerdings nicht. "Wir werden uns daher genau ansehen, welche konkreten Vorschläge nun kommen", sagte Huber zu einem möglichen Gesetzentwurf. Man werde die Vorschläge dann "in Ruhe bewerten".

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar