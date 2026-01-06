Close Menu

    CSU-Landesgruppenchef unterstützt Merz bei Venezuela-Bewertung » Nachrichten

    News Redaktion
    Alexander Hoffmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alexander Hoffmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, stellt sich in der Bewertung des US-Angriffs auf Venezuela hinter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    "Ich glaube, man muss das der Reihe nach bewerten", sagte Hoffmann den Sendern RTL und ntv. "Zunächst einmal muss man sagen: Da ist ein Diktator weg - und das ist per se zunächst eine gute Nachricht." Die völkerrechtliche Bewertung sei "eine andere Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist." Man müsse das eine vom anderen trennen, so der CSU-Landesgruppenchef.

    Es sei derzeit immer wieder - auch in juristischen Bewertungen - zu lesen, ein Präsident sei entführt worden. Das sei aber nicht der Fall, Nicolás Maduro sei kein Präsident. "Unter diesem Diktator sind schwere Menschenrechtsverletzungen begangen worden, es sind Wahlen manipuliert worden. Und da merkt man die ganze Komplexität dieser Frage. Und deswegen bin ich da beim Bundeskanzler, dass man sich jetzt die Zeit nehmen muss, das völkerrechtlich zu bewerten."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar