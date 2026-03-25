Close Menu

    CSU lehnt Abschaffung des Ehegattensplittings ab » Nachrichten

    News Redaktion
    Paar geht am Strand spazieren, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Paar geht am Strand spazieren, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die im Bund mitregierende CSU erteilt SPD-Plänen zu einer Abschaffung des Ehegattensplittings eine klare Abfuhr.

    "Wir wenden uns klar gegen Versuche, das Ehegattensplitting abzuschaffen", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Ehepartner, die unterschiedlich verdienen, dürfen nicht steuerlich benachteiligt werden. Das wäre eine Steuererhöhung für Verheiratete und ein massiver Eingriff in Lebensbiografien. Das lehnen wir entschieden ab."

    Das Motto müsse vielmehr lauten, "Steuern runter statt rauf", so Huber. "Wir wollen Familien entlasten und nicht belasten."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar