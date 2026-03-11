München (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU hat bei den bayerischen Kommunalwahlen landesweit leichte Verluste hinnehmen müssen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht, lag der Stimmenanteil der CSU in den Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Wahl am Sonntag bei 32,5 Prozent. Damit bleibt sie weiter klar stärkste Kraft, verliert im Vergleich zu vor fünf Jahren aber 1,9 Prozentpunkte.

Die Grünen sind laut dem Ergebnis der 96 Gremienwahlen mit 13,6 Prozent erneut zweitstärkste Kraft, mussten aber spürbare Verluste hinnehmen (-3,9 Prozentpunkte). Größter Wahlgewinner ist unterdessen die AfD, die um 7,5 Prozent auf 12,2 Prozent zulegte. Knapp davor liegt die SPD mit 12,3 Prozent (-1,4 Prozentpunkte), dahinter folgen die Freien Wähler mit 12,1 Prozent (+0,2 Prozentpunkte).