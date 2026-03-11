Close Menu

    CSU verliert bei Kommunalwahl in Bayern etwas - AfD legt zu » Nachrichten

    News Redaktion
    CSU-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: CSU-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU hat bei den bayerischen Kommunalwahlen landesweit leichte Verluste hinnehmen müssen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht, lag der Stimmenanteil der CSU in den Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Wahl am Sonntag bei 32,5 Prozent. Damit bleibt sie weiter klar stärkste Kraft, verliert im Vergleich zu vor fünf Jahren aber 1,9 Prozentpunkte.

    Die Grünen sind laut dem Ergebnis der 96 Gremienwahlen mit 13,6 Prozent erneut zweitstärkste Kraft, mussten aber spürbare Verluste hinnehmen (-3,9 Prozentpunkte). Größter Wahlgewinner ist unterdessen die AfD, die um 7,5 Prozent auf 12,2 Prozent zulegte. Knapp davor liegt die SPD mit 12,3 Prozent (-1,4 Prozentpunkte), dahinter folgen die Freien Wähler mit 12,1 Prozent (+0,2 Prozentpunkte).

