München (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Generalsekretär Martin Huber rät der Schwesterpartei dringend davon ab, die Brandmauer gegen die AfD einzureißen. „Für die CSU ist jede Kooperation mit der AfD ausgeschlossen“, sagte Huber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). „Die AfD ist eine Gefahr für Deutschland.“

Die Partei sei „geprägt von Kreml-Knechten“ und wolle „raus aus der Nato, raus aus der EU, raus aus dem Euro“, erklärte Huber. „Die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern haben immer gezeigt: Wo Christdemokraten mit extrem rechten Parteien kooperiert haben, sind am Ende die Christdemokraten verschwunden.“

Die Haltung der CSU sei deshalb klar: „Keine Kooperation mit der AfD – und das gilt auf allen Ebenen“, auch in den Kommunen. Er setze auf eine andere Strategie. „Wir wollen sie inhaltlich stellen, sie politisch bekämpfen und durch gute Regierungsarbeit den Nährboden entziehen.“

Die CDU-Spitze will an diesem Sonntag über eine ihre Strategie gegen die AfD beraten. Einzelne frühere Unions-Politiker empfehlen inzwischen eine Abkehr von der Brandmauer gegen die AfD. CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz hatte kürzlich dem MDR gesagt, in Landtagen oder im Bundestag komme eine Kooperation mit der AfD nicht in Frage. Wenn in Kommunen „über Kindergärten oder Straßenführungen“ entschieden werde, sei das aber keine parteipolitische Zusammenarbeit, sondern eine „pragmatische Entscheidung vor Ort“.