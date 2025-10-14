Close Menu

    CSU will Aufhebung aller Sanktionen und Reisewarnungen für Israel » Nachrichten

    Arkia Israeli Airlines (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Arkia Israeli Airlines (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas fordert die CSU die sofortige Aufhebung der Sanktionen und Reisewarnungen nach Israel.

    Der „Bild“ (Dienstagsausgabe) sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann: „Die Sanktionen müssen fallen, die Lieferbeschränkungen müssen fallen, die Reisewarnung muss fallen – und das alles unverzüglich.“

    Zugleich dürften die Fehler der Vergangenheit nicht beim Wiederaufbau wiederholt werden, wo Hilfsgelder in die Hände der Hamas gelangt seien, mahnte Hoffmann: „Deutschland muss jetzt das unmissverständliche Signal senden, dass wir zurückfinden zur jahrzehntelangen außenpolitischen Kontinuität und Verlässlichkeit an der Seite Israels.“

