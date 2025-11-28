Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Das Fantasy-Projekt "Dämmerland" steht mit "Dämmerland 2" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Das Projekt um Versengold-Sänger Malte Hoyer und Kissin` Dynamite-"Kapitän" Hannes Braun, bei dem unter anderem auch Annie Hurdy Gurdy oder The Dark Tenor mitgewirkt haben, verknüpft Roman, Hörbuch und Musikalbum.

Dahinter folgt die "Anthology Collection" der Beatles. Die Pilzköpfe starten auf Rang zwei und debütieren mit der separat erhältlichen Platte "Anthology 4" zusätzlich an neunter Stelle. K-Pop von den Stray Kids ("SKZ It Tape `Do It`", drei), Deutschrap von Pashanim ("Junge Ceos 1", fünf), Filmmusik aus dem Blockbuster "Wicked: For Good" (sechs) sowie weihnachtliche Klänge von den No Angels ("It`s Christmas", zehn) zieren außerdem die Top 10.

In den Single-Charts gelingt es Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", eins) weiterhin, die immer stärker werdende Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You", zwei) noch auf Distanz zu halten. Doch 34 platzierte Festtagslieder läuten die Adventszeit ein.

Darunter u. a. "Last Christmas" von Wham! (drei), Brenda Lees "Rockin` Around The Christmas Tree" (sechs) sowie die Neuzugänge "Christmas In This Room" (Vanessa Mai, 39) und "Winter Wonderland" (Helene Fischer, 55). Den höchsten New Entry landen Paula Hartmann & Berq mit "Gegenteil von Glück" auf Position 23.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.