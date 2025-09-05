Dax am Mittag leicht im Plus – US-Jobdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht ins Plus gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.815 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

Infineon, Rheinmetall und Daimler Truck grüßten von der Spitze der Kursliste. Am unteren Ende fanden sich dagegen Beiersdorf, Bayer und Henkel wieder.

„Die Marktteilnehmer zeigen sich zum Wochenschluss in vornehmer Zurückhaltung“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten stehen die meisten Investoren lieber an den Seitenlinien.“

„Gesucht sind im eher dünnen Handel die Aktien von Daimler Truck, Infineon und die Bankentitel. Verkauft werden die Aktien von u.a. Beiersdorf, Bayer und Henkel. Es lässt sich keine klare Kurstendenz ablesen und das spiegelt sich auch bei den Einzeltiteln wider“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1695 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8551 Euro zu haben.