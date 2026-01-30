Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.500 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

"Die Investoren setzen kurz vor dem Wochenende wieder auf deutsche Standardwerte und nutzen die gestrige Kursschwäche bei den Aktien von SAP für Positionsaufstockungen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Auch die Aktien von Adidas befinden sich heute im Kauffokus der Marktteilnehmer, nachdem das Unternehmen hervorragende Zahlen präsentieren konnte."

"Bei den Edelmetallen Gold und Silber tobt dagegen ein heftiger Kursorkan der obersten Kategorie und kann noch für heftige Verwerfungen an den gesamten Finanzmärkten führen. Auch an den Währungsmärkten zeigt sich eine erhöhte Nervosität durch anziehende Volatilitäten. Derzeit werden viele Korrelationen unter extreme Stresstests gestellt."

"Das kann sich im weiteren Verlauf auch wieder negativ auf den Dax auswirken. Fundamental hellt sich die Situation für die deutsche Wirtschaft auf und wird durch ein besser als erhofftes Wirtschaftswachstum im vergangenen Dezember belegt. Der heutige Handelstag bleibt weiter spannend", sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1935 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8379 Euro zu haben.

Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.119 US-Dollar gezahlt (-4,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,90 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,26 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.