Dax am Mittag weiter freundlich – Bayer gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.855 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

An der Spitze der Kursliste rangierte Bayer. Zuvor hatte es einen Bericht gegeben, wonach der Pharmakonzern bei Glyphosat-Klagen in den USA Vergleiche anstrebe und sogar einen Konkurs von Monsanto prüfe.

„Die wenigen Handelsimpulse scheinen eher auf die Verkäufer zu wirken und lassen die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft zurückgehen“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Die Investoren auf der Kaufseite gehen zum Wochenschluss sehr selektiv vor und positionieren sich in den Aktien von Bayer, Rheinmetall und SAP. Auf der Verkaufsseite stehen dagegen die Versorgertitel und die Banken.“

„Die grundsätzliche Markttendenz ist tendenziell seitwärtsgerichtet mit leicht ansteigender Kurstendenz. Euphorie oder Haussestimmung sieht anders aus. Auch die Marktbreite spiegelt diesen Eindruck wider, denn lediglich 23 der Dax 40 Werte tragen die aktuelle Marktbewegung mit. Die Marktteilnehmer warten nun auf die noch anstehenden US-Makrodaten am Nachmittag. Die US-Vorbörse zeigt sich aktuell in der Gewinnzone“, so Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1189 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8937 Euro zu haben.