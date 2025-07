Dax am Mittag weiter freundlich – Fokus auf US-Dollar

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Freitag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.795 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Daimler Truck und Porsche. Am anderen Ende fanden sich dagegen Rheinmetall, die Commerzbank sowie Zalando wieder.

„Der Dollar steht im Moment im Fokus der Börsen und macht Anlegerinnen und Anlegern das Leben schwer“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Während der S&P 500 in USD seit Jahresbeginn 4,4 Prozent im Plus liegt, notiert er in Euro umgerechnet 7,9 Prozent im Minus. Die aktuell positive Performance kommt bei Anlegern aus der Eurozone nicht an. Der schwache Dollar drückt auf die Renditen.“

„Auch für die exportorientierte deutsche Wirtschaft ist die aktuelle Dollarschwäche ein Nachteil. Denn damit werden Produkte `made in Germany` in den USA teurer und entsprechend weniger attraktiv. Umgekehrt ist der schwache Dollar ein Konjunkturpaket für alle US-Unternehmen, die ihre Produkte exportieren“, sagte Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1703 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8545 Euro zu haben.