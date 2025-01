Dax am Mittag weiter leicht im Plus – Fokus auf zyklischen Branchen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem leicht positiven Start bis zum Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.607 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Zalando-Aktien, am Ende die Papiere von Siemens Energy.

„Die Marktteilnehmer bleiben auch im Laufe des Handelstags weiter am Ball und kaufen deutsche Aktien“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Im Blickpunkt stehen die Aktien von Zalando nach beeindruckenden Zahlen zum Schlussquartal. Die Investoren greifen aber auch beherzt bei dem Aktien von Rheinmetall, Porsche und Commerzbank zu.“

Das Handelsbild ähnle sehr stark dem gestrigen Handelstag, sagte der Analyst. „Die Börsianer fokussieren sich sehr auf die bisherigen Underperformer und schaffen dadurch eine Marktbreite bei den aktuellen Kursgewinnen im Gesamtmarkt. Die Blickrichtung geht nach vorne und auf eine potenzielle Konjunkturerholung gerichtet“, so Lipkow. „Davon profitieren derzeit die Aktien aus den zyklischen Branchen.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0288 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9720 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 81,58 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.