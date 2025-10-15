Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch nach einem halbwegs freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter knapp im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.285 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

„Der Gesamtmarkt tendiert vorerst weiter uneinheitlich“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Während es einige klare Gewinner bei den Einzelwerten gebe, suche der Gesamtmarkt auf dem Kursniveau von 24.300 Punkten Halt. „Im Fokus stehen heute die Aktien von BASF, Merck, Beiersdorf und Infineon. Verkauft werden dagegen die Aktien von Rheinmetall, Fresenius Medical Care und Deutsche Börse.“

Pharmawerte hätten es im gesamteuropäischen Handel nicht leicht. „Nach den erneuten Verbalattacken gegen China von Seiten der USA gehen einige Marktteilnehmer davon aus, dass es nun erneut gegen die europäischen Pharmaunternehmen gehen könnte“, so Lipkow. „In dem aktuellen Marktumfeld zeigen sich die Investoren nervös, da die vergangene Handelswoche gut aufgezeigt hat, wie trügerisch die Ruhe sein kann und dass ein neuer Sturm bevorstehen könnte.“